Tweede man gepakt na schietpartij op bruiloft

Er is opnieuw een verdachte aangehouden voor een schietpartij op een bruiloft in het Twentse dorpje Beckum zaterdagavond. Het is een 22-jarige man uit Almelo. Een 21-jarige verdachte, ook een man uit Almelo, werd dinsdag al opgepakt.

Het schietincident was zaterdag in een horecagelegenheid aan de Haaksbergerstraat, waar op dat moment een bruiloft bezig was. De politie kreeg vlak voor middernacht een melding. Toen agenten aankwamen waren er enkele honderden gasten aanwezig.

Tussen een aantal mensen was ruzie ontstaan. Vervolgens werd er binnen en buiten het pand geschoten. Daarbij raakten drie mensen gewond. Over de reden voor de ruzie is niets duidelijk.