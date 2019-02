Schouten: moeilijke dag voor visserij

Dit wordt een moeilijke dag voor de Nederlandse visserij. Dat zei minister Carola Schouten woensdag tegen vissers op Urk. De verwachting is dat Europa de pulsvisserij gaat verbieden. Vooral op Urk is hierin veel geïnvesteerd.

Minister Schouten (Visserij) woonde woensdagochtend in kerkelijk centrum Ichthushof samen met circa duizend gelovigen een dienst bij vanwege Urker biddag. Deze lokale traditie, 170 jaar terug ingesteld om te bidden voor een goede vangst, valt woensdag samen met een verwacht verbod uit Brussel op de pulsvisserij. Bij het ‘pulsvissen’ wordt platvis met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven. Het verving het over de bodem slepend tuig.

Veel vissers zijn gefrustreerd over een aanstaand verbod. Na afloop sprak de minister met ze. Schouten: ,,Die frustratie en boosheid zit ook bij mij, over hoe de zaken gaan en om wat voor redenen besluiten genomen worden. Besluiten die nergens op gebaseerd zijn.”