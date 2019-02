‘Haagse ambtenaren bedreigd bij jaarwisseling’

In de aanloop naar oud en nieuw zijn ambtenaren van de gemeente Den Haag bedreigd. Ook zouden bouwers van de vuurstapels bij Scheveningen en Duindorp elkaar hebben bedreigd. De directeur Veiligheid van de gemeente Den Haag zei dat op 31 december in een vergadering van de zogeheten driehoek, die bestaat uit gemeente, politie en Openbaar Ministerie. Burgemeester Pauline Krikke was daarbij aanwezig. In de notulen staat dat er ,,vooralsnog geen aangiften of meldingen zijn gedaan van bedreiging door bouwers of door medewerkers van de gemeente”.

Tijdens de vergadering ging het ook over een incident de nacht ervoor op het strand van Duindorp. Meerdere vrachtwagens reden door de afzettingen richting de stapel pallets. De burgemeester besloot niet in te grijpen, ,,gelet op de feitelijke omstandigheden zoals de nachtelijke uren, de locatie op het strand, de niet directe beschikbaarheid van ME en het feit dat de bouwers onder invloed waren”. Zo bestond het risico dat de Mobiele Eenheid van bovenaf in het donker zou worden bekogeld met projectielen, staat in een ander verslag. Bij zo’n confrontatie tussen ME en bouwers zouden bovendien slachtoffers kunnen vallen, vreesde Krikke, omdat bovenop de stapel ,,geen omheining is en de bouwers niet gezekerd zijn”.