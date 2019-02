Kerncentrale Borssele weer in bedrijf

De kerncentrale Borssele levert donderdag na een korte onderhoudsstop weer stroom aan het net. Dat is vier dagen eerder dan gepland, meldt exploitant EPZ

De kerncentrale ging op 8 februari dicht voor de preventieve vervanging van supergevoelige elektronica. De vervanging volgt op een storing waardoor de kerncentrale vorig jaar bijna anderhalve maand uit bedrijf was.

De kerncentrale ging op 4 augustus automatisch uit bedrijf nadat een fractie van een seconde een storing was opgetreden in een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt. De oorzaak daarvan lag bij een transistor op een van de printplaten.

EPZ stelde eerder dat de nucleaire veiligheid door de storing niet in het geding is geweest. Doordat de kerncentrale uit bedrijf was, werd er geen stroom geleverd aan het net.