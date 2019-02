Spanning bouwers en gemeente om vuurstapels

De laatste dagen voor de jaarwisseling blijkt dat de spanning tussen de bouwers van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen en de gemeente De Haag flink is opgelopen. De vuurstapels worden te hoog en de burgemeester grijpt in door een bouwstop af te kondigen. Maar de bouwers in vooral Duindorp doen er van alles aan om daar onderuit te komen en verder te bouwen.

In de nacht van 30 en 31 december rijden zelfs zes vrachtwagens stiekem naar het strand bij Duindorp, waar ze door een joelende menigte worden onthaald. Vanwege de spanning en de onveilige situatie besluit burgemeester Pauline Krikke de stapels te laten zoals ze zijn en alleen de veiligheidsafstand te vergroten. De Mobiele Eenheid wordt niet naar het strand gestuurd om escalatie te voorkomen.

Dat staat in een feitenrelaas dat donderdag is vrijgegeven door de gemeente Den Haag. In totaal openbaart de gemeente ongeveer 1800 documenten over de vreugdevuren die bijna dertig jaar beslaan.

De bouwers van de vreugdevuren lieten vooraf weten dat hun stapels 35 meter hoog zouden worden, blijkt uit de documenten. In de dagen ervoor heeft de gemeente een paar keer aan Duindorp en Scheveningen laten weten dat die grens bijna was bereikt. Toch worden de stapels hoger. Scheveningen komt uit op een hoogte van 38,7 meter, Duindorp komt tot 37,8 meter met daarbovenop nog een torentje van 3,6 meter.

Duindorp biedt daar op oudejaarsdag excuses voor aan, maar de gemeente geeft de bouwers niet de opdracht om de stapel kleiner te maken. ,,Zonder omheining aan de rand op ruim 35 meter hoogte en niet gezekerd zouden zij de pallets moeten laten zakken. Dit levert wederom gevaar voor mensenlevens dan wel menselijk letsel op. Bij gebrek aan medewerking door de bouwers moeten gemeenteambtenaren of ME deze operatie op hoogte uitvoeren. Dan gelden dezelfde risico’s”, aldus een verslag. De burgemeester laat de veiligheidszone vergroten en hogere hekken plaatsen.

Op nieuwjaarsdag spreken burgemeester en politie met Duindorp en Scheveningen. ,,Beide organisaties tonen zich aangedaan en “in shock”. Beide organisaties erkennen zich niet aan de afspraken te hebben gehouden”, staat in het verslag.