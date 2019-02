CU: sla drugscrimineel aan voor opruimen afval

De ChristenUnie wil drugscriminelen laten meebetalen aan het opruimen van gedumpt drugsafval. Nu komt de rekening nog te vaak bij onschuldige grondeigenaren terecht, vindt de kleinste regeringspartij. Dat is niet alleen oneerlijk, maar maakt burgers ook huiverig om een dumping op eigen grond te melden.

Drugsbendes lozen hun afval steeds vaker in de natuur, op landerijen of zelfs in woonwijken. Omdat het doorgaans om gevaarlijke stoffen gaat, moet er snel worden opgeruimd en is de rekening niet zelden gepeperd. Een gedupeerde grondeigenaar kon de afgelopen jaren maximaal de helft van de kosten vergoed krijgen door het Rijk, maar die regeling is afgelopen. Er is nog wel wat geld voor dat doel in kas en er wordt nog overlegd over een vervolg.

De CU wil dat er een schadefonds komt om de opruimkosten uit te betalen. Wie is veroordeeld voor het maken van harddrugs of het dumpen van drugsafval, moet worden ,,verplicht om geld te storten in dat fonds”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf. ,,De verschillende overheden moeten dit fonds aanvullen.”

Liefst zou Van der Graaf zien dat burgers hun schade helemaal vergoed krijgen. Is er afval gedumpt op bijvoorbeeld gemeentelijke grond, dan zou de gemeente voor een deel van de rekening bij het fonds kunnen aankloppen.

Het Openbaar Ministerie stelde eerder ook al voor drugscriminelen geld te laten afdragen aan een schadefonds. De rechter kan daders die zijn veroordeeld voor dumping nu al wel veroordelen tot het betalen van zelf aangerichte schade, maar niet van schade elders.