Nederlandse journalist Marokko uitgezet

Journalist Gerbert van der Aa is Marokko uitgezet. Hij moet via de Spaanse enclave Melilla terugreizen naar Nederland, zo bevestigde Van der Aa maandag berichtgeving van EenVandaag.

Van der Aa werkte in het Rifgebergte aan een reportage over illegale migratie toen hij vrijdag staande werd gehouden door agenten en mee moest naar het politiebureau. Daar kreeg hij naar eigen zeggen te horen dat hij illegaal werkte als journalist. Volgens Van der Aa krijgen alleen journalisten die in Marokko wonen toestemming om er te werken, maar deden de autoriteiten tot nu toe niet moeilijk over deze regel.

Van der Aa moest naar Melilla reizen en zou alleen nog naar Marokko mogen terugkeren om vandaar het vliegtuig naar Nederland te pakken. Maar toen de journalist zondag Marokko weer in wilde, kreeg hij te horen dat hij tot ongewenst persoon was verklaard.

Journalistenvakbond NVJ gaat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vragen om de positie van Nederlandse journalisten in Marokko aan te kaarten bij zijn Marokkaanse collega. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ wordt het journalisten in het Noord-Afrikaanse land de laatste jaren steeds moeilijker gemaakt om te werken. Werkvergunningen worden met steeds grotere vertraging of helemaal niet meer afgegeven. Zodra journalisten zich wagen aan gevoelige onderwerpen als de opstand in het Rifgebergte of illegale migratie zouden de autoriteiten moeilijk gaan doen over de accreditatie. ,,Tien jaar geleden was Marokko voor de pers een van de betere landen in regio, nu staat het op het niveau van behoorlijke onvrijheid voor de pers.”