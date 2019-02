‘Klachten over CBR bij verlenging rijbewijs’

Ouderen die bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aankloppen voor een rijbewijsverlenging, krijgen te maken met een administratieve warboel. Dat stelt de belangenorganisatie voor senioren ANBO, die zegt veel klachten te ontvangen over de ,,trage procedures”.

Mensen ouder dan 75 moeten een medische verklaring aanvragen als ze hun rijbewijs verlengen. Behalve over de lange procedures bij het CBR, zegt ANBO ook andere klachten te krijgen. ,,Melders hebben last van onduidelijkheid wanneer ze uitsluitsel kunnen verwachten. Ook krijgt men vaak geen bevestiging dat formulieren zijn ontvangen, werkt de digitale knop niet of worden de instructies als onduidelijk ervaren”, aldus de organisatie.

De ANBO raadt senioren aan een half jaar voor het verlopen van het rijbewijs te starten met de aanvraag, ,,maar inmiddels is dat zelfs krap”. Donderdag is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de ,,doorlooptijden” bij het CBR.