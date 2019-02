Ultieme orgasmegids bevordert het orgasme van de vrouw

Het is volgens Laura Hiddinga van platform LotteLust om te huilen. Slechts 35 procent van de heterovrouwen heeft altijd een orgasme bij het vrijen, terwijl 95 procent van de mannen altijd klaarkomt. Bij lesbische vrouwen ligt het percentage op 65 procent. Waarom bestaat deze orgasmekloof?, vraagt zij zich af in haar onlangs verschenen boek ‘Kom je ook?’. “Heteroseks is vaak gericht op mannelijk genot. Vrouwen solo komen vaker klaar.”

Het boek is een ultieme orgasmegids voor iedere vrouw. Maar volgens Laura zouden mannen ook veel kunnen hebben aan dit boek. “Een derde van de mannen denkt dat vrouwen kunnen klaarkomen door alleen penetratie. Dat helpt niet mee om de orgasmekloof te verkleinen, want veel vrouwen kunnen dat niet. Daarom is het handig om dit boek te laten lezen door partners.”

“Het orgasme van een vrouw is vaak niet het doel”

Volgens Laura draait heteroseks meer om penetratie. Het is daarbij belangrijker dat de man klaarkomt dan de vrouw. “Het orgasme van een vrouw is vaak niet het doel en als het niet lukt, dan wordt dat als niet zo erg ervaren. Ook wordt het voorspel vaak overgeslagen, terwijl de meeste vrouwen twintig minuten nodig hebben om op te warmen. Een gemiddelde vrijpartij duurt vijf minuten en vier seconden; dat is voor veel vrouwen te kort om tot een orgasme te komen.”

Het boek gaat onder andere in op hoe je een orgasme bereikt, welke problemen er zijn en hoe je op een betere manier kunt communiceren met je partner. “Vrouwen mogen veel meer aangeven wat ze willen. Dat doen veel vrouwen niet. Sommigen faken een orgasme, maar dat werkt alleen maar averechts. De man denkt dan dat hij goed bezig is. In het boek staan technieken hoe je fijner en beter klaar kunt komen en er staan ook illustraties in van standjes die een orgasme bevorderen.”

Klaarkomen kan niet op één, maar wel op dertien manieren. “In het boek wordt het clitoraal orgasme besproken, maar ook het vaginaal orgasme, het tepelorgasme, het meervoudig orgasme, het baarmoedermondorgasme en het mentaal orgasme. Hoe elk orgasme werkt en hoe je het kunt doen staan in het boek besproken. Daarnaast staan er ook ervaringen bij van vrouwen.”

Leuk weetje: de clitoris telt maar liefst 8.000 zenuwuiteinden, dat is twee keer zoveel als bij de eikel. Dat betekent helaas niet dat vrouwen veel gemakkelijker, sneller of lekkerder klaar kunnen komen.

Tien tot vijftien procent van de vrouwen kan niet klaarkomen

Ook wordt er in het boek aandacht besteed aan anorgasmie: het niet kunnen klaarkomen. Tien tot vijftien procent van de vrouwen kan niet klaarkomen. In negentig procent van de gevallen heeft dit een psychische oorzaak, zoals trauma of stress. In de overige tien procent van de gevallen is er een fysieke oorzaak, zoals bekkenbodemproblematiek.”

Volgens Laura is het een leerzaam boek dat precies op het juiste moment komt. “Veel vrouwen willen vaker klaarkomen. Met dit boek willen we de orgasmekloof verkleinen. Ik denk dat het goed is dat er meer bewustwording komt en dat vrouwen actie gaan ondernemen. Bespreek het met je vaste partner, maar ook met een scharrel. Vrouwen weten vaak zelf niet goed wat ze lekker vinden en weten niet hoe ze hun behoeftes over moeten brengen. Of ze durven niet te aan te geven wat ze lekker en fijn vinden. Met communicatie is een boel winst te behalen.”