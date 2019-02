Ajax-demonstratie verplaatst om veiligheid

De demonstratie van Ajax-fans in Den Haag vindt definitief niet plaats op het Malieveld, maar wordt gehouden in de buurt van het Internationaal Strafhof. Dit heeft de burgemeester van de stad, Pauline Krikke, zondag besloten, meldt de gemeente.

Het besluit is genomen wegens de vrees voor ,,ernstige wanordelijkheden in de binnenstad” en ,,omwille van de veiligheid van de bewoners, ondernemers en bezoekers in het centrum van de stad”.

Vanuit Amsterdam zijn vijf bussen met Ajax-fans naar de Hofstad afgereisd. Ze demonstreren tegen het feit dat ze al jarenlang niet welkom zijn als publiek bij ADO. De bedoeling was dat dit rond het middaguur zou plaatsvinden op het Malieveld, maar daar verzamelden zich ADO-fans die de Amsterdammers opwachtten.

De politie besloot daarop de ADO-fans vast te houden op het Malieveld, terwijl de bussen uitweken naar het Strafhof. Nu is duidelijk geworden dat ze daar ook blijven voor de demonstratie.

Volgens de gemeente is dit ,,eveneens een veelgebruikte demonstratielocatie in Den Haag” en is ,,het grondrecht om te kunnen demonstreren gewaarborgd”.

Op het Malieveld is een ADO-supporter aangehouden.