Kaag geeft 2 miljoen voor vredesproces Jemen

Het kabinet geeft 2 miljoen euro aan de Verenigde Naties om het vredesproces in Jemen te ondersteunen. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) in Genève laten weten tijdens een internationale conferentie over de situatie in het Arabische land.

In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog waarbij de regering steun krijgt van Saudi-Arabië en de rebellen van Iran. De VN spreken van de grootste humanitaire crisis ter wereld. ,,Het menselijk lijden in Jemen is ongekend groot”, aldus Kaag.

De strijdende partijen kwamen in december in Stockholm een staakt-het-vuren overeen voor de strategische havenstad Hodeidah. De Verenigde Naties zien toe op de uitvoering van de overeenkomst. Als de rust is teruggekeerd kan via de stad onder meer noodhulp Jemen binnenkomen.

Meer dan 24 miljoen Jemenieten zijn afhankelijk van noodhulp, de helft is zelfs compleet afhankelijk van voedselhulp. Dit jaar geeft Nederland 13 miljoen euro aan humanitaire hulp aan Jemen.

België maakt 8,6 miljoen euro extra vrij. Jemen kan dit jaar rekenen op 161,5 miljoen euro aan humanitaire hulp van de Europese Unie, maakte EU-commissaris Christos Stylianides bekend in Genève. Het totale bedrag aan EU-hulp sinds de crisis in het Arabische land in 2015 uitbrak komt daarmee op 710 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, onderdak, gezondheidsprogramma’s en onderwijs. Stylianides drong opnieuw aan op ongehinderde toegang voor hulporganisaties.