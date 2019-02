‘Helft pogingen jongeren kopen tabak slaagt’

De helft van de pogingen die jongeren onder de achttien jaar ondernemen om tabak te kopen, slaagt. Dat meldt de Onderzoeksredactie Tabak woensdag op basis van onderzoek dat de organisatie heeft laten uitvoeren.

De Onderzoeksredactie zegt ook dat staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis ernaast zat toen hij zei dat de handhaving van verkoop van tabak aan jongeren goed verliep. Blokhuis gebruikte cijfers van supermarktbrancheorganisatie CBL. Daaruit bleek dat in 70 procent van de gevallen jongeren geen tabak meekrijgen.

Hoewel dat klopt in supermarkten, zegt de Onderzoeksredactie Tabak dat de controle op verkoop in horeca, tankstations en tabakszaken een stuk slechter is. Uit een proef met tweehonderd zogeheten mystery shoppers kwam naar voren dat 49 procent van de aankooppogingen slaagt.

De Onderzoeksredactie Tabak is een samenwerking tussen verschillende onderzoeksjournalisten en wordt financieel ondersteund door de Vereniging voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.