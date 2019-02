Mogelijk tweede strafzaak Rico de Chileen

Het Openbaar Ministerie (OM) begint mogelijk een tweede zaak tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. R. (45) wordt momenteel vervolgd voor het leiden van een misdaadbende, witwassen en wapenbezit. Het OM verdenkt R. ook van betrokkenheid als opdrachtgever bij een nog onbekend aantal liquidaties in het criminele milieu. Het onderzoek daarnaar is nog in volle gang en heeft vele raakvlakken met andere lopende moordonderzoeken.

Om R. voor liquidaties te kunnen vervolgen, is toestemming van Chili nodig. R. is in maart aan Nederland uitgeleverd door Chili, maar op basis van de bestaande aanklacht. Die mag niet zonder toestemming van het uitleverende land worden uitgebreid. Die toestemming is er nog niet. Om de bestaande zaak geen vertraging te laten oplopen, wil het OM mogelijk een aparte strafzaak over de moorden tegen R. beginnen, zo bleek woensdag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen R.