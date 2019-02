Eerste en vroegste kievitsei gevonden

In het Friese dorp Vegelinsoord is donderdag het eerste kievitsei van 2019 gevonden. Niet eerder is het eerste kievitsei zo vroeg in het jaar gevonden. De vondst was twee dagen eerder dan in 1998 toen het eerste kievitsei op 2 maart in Ermelo werd gevonden, meldt de Bond Friese VogelWachten (BFVW).

Volgens de bond heeft de vroege vondst te maken met het zachte weer. Normaal gesproken begint het broedseizoen van de kievit pas half maart en eindigt dat in juli. De bond verwachtte eerder nog dat het eerste exemplaar al op 22 februari zou worden gevonden, maar die voorspelling kwam niet uit. Eduard van der Hoek uit het Friese Grou vond het eerste exemplaar donderdagochtend in een weiland bij Vegelinsoord (gemeente De Friese Meren). Van der Hoek had vrij genomen voor deze zoektocht naar het eerste kievitsei.

Volgens natuurbeschermers gaat het al jaren niet goed met weidevogels al de kievit en grutto. Hun aantal neemt al tientallen jaren af. Vroeger was het traditie om het eerste kievitsei op te rapen en aan te bieden aan de commissaris van de Koning(in). Dat is al lange tijd verboden. In Friesland kon ontheffing worden aangevraagd, maar sinds 2015 gebeurt dat niet meer. In de provincie is de stand van de weidevogels sinds 2015 met 25 procent afgenomen, meldt Henk de Jong van de BFVW.