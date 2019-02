Elektrische auto’s parkeren van 2021 goedkoper

Elektrische auto’s kunnen vanaf uiterlijk 2021 goedkoper parkeren dan wagens die rijden op benzine of diesel. Gemeenten mogen dan zelf bepalen hoe groot de korting op het parkeertarief wordt.

Met de maatregel wordt de lucht in de stad schoner. Bovendien geeft het een extra impuls aan de overgang naar emissieloze voertuigen, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Kamer.

Gemeenten mogen zelf beslissen of ze de korting invoeren en hoeveel die wordt. Dat is volgens de staatssecretaris ,,afhankelijk van lokale voorkeuren en omstandigheden”.

De maatregel was al afgesproken in het regeerakkoord. Daarin staat ook dat het streven is dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.