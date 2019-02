Limburger Piet van der Molen verborg jarenlang zijn moeders dode lichaam

Het is de zomer van 2013 wanneer de 91-jarige moeder van Piet van der Molen overlijdt. Hij besluit om niemand te vertellen dat zijn moeder overleden is en bergt haar lichaam op in zijn ouderlijk huis. Gisteravond was Piet van der Molen te gast bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld draait door, samen met goede vriend Joris van Casteren, die een boek schreef over Piets verhaal.

Piet en zijn moeder hadden een hechte band en zij was zeer beschermend naar haar zoon toe. Op het sterfbed van Piets moeder sprak ze haar laatste wens uit. Piet mocht tegen niemand iets zeggen over haar overlijden, zodat haar zoon haar pensioen en AOW kon krijgen. Ook wilde ze dat hij voor haar negen katten zou blijven zorgen én in het Limburgse huis zou blijven wonen. Piet respecteerde de wens van zijn moeder en verborg haar in huis.

In 2015 kwam zijn geheim uit, waarna Joris van Casteren naar Limburg afreisde om zijn verhaal aan te horen. Een jaar later is hij het boek Mijn moeders lichaam gaan schrijven, dat nu in de winkels ligt.