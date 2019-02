OM: bewijs moorden tegen Holleeder geleverd

Het Openbaar Ministerie (OM) acht bewezen dat Willem Holleeder opdracht heeft gegeven voor de moorden op Willem Endstra, John Mieremet en Cor van Hout. Dat hebben de aanklagers betoogd op de derde dag van het requisitoir in de strafzaak tegen Holleeder. Vrijdag bespreekt het OM de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl en rondt het de uiteenzetting af met de strafeis. Die zal naar verwachting een levenslange gevangenisstraf zijn.

Vastgoedhandelaar Willem Endstra werd op 17 mei 2004 in Amsterdam doodgeschoten. Een zakenpartner raakte daarbij gewond. Crimineel John Mieremet werd op 2 november 2005 in de Thaise badplaats Pattaya geliquideerd. Cor van Hout – die in 1983 samen met Holleeder biermagnaat Freddy Heineken ontvoerde – werd op 24 januari 2003 in Amstelveen vermoord. Zijn vriend Robert ter Haak, die naast hem stond, werd eveneens dodelijk geraakt.

Volgens het OM staat in alle zaken vast dat Holleeder (60) het brein is achter de liquidaties. Samen met zijn criminele partners Dino Soerel en Stanley Hillis zou Holleeder twee groepen uitvoerders hebben aangestuurd. De moorden op Endstra en Mieremet zouden zijn gepleegd door een ‘moordcommando’ uit Alkmaar. De liquidatie van Van Hout moet, aldus het OM, op het conto worden geschreven van een groep rond Jesse R., een inmiddels tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar.

Donderdag vertoonden de twee officieren van justitie in de zittingszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp een beeldpresentatie over de moorden op Endstra en Mieremet. Aan de hand van videofragmenten, foto’s, organogrammen en verklaringen van getuigen en verdachten bracht het OM daarin in kaart hoe de misdaadorganisatie van Holleeder en zijn handlangers in elkaar zou hebben gezeten.

Het driemanschap is voor die organisatie ,,essentieel’’ geweest, aldus het OM. ,,Deze personen beschikten over leven en dood.’’ Praten met de politie, niet betalen, of een conflict met een van de leden van het driemanschap waren reden om iemand uit de weg te (laten) ruimen, zegt het OM.