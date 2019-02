Tweede aanhouding na schietpartij Helmond

De politie heeft een 25-jarige man uit Montfort aangehouden voor het beschieten van een woning in de Zeppelinstraat in Helmond dinsdagmorgen vroeg. Door het schietincident raakte een bewoner van het huis gewond aan zijn onderbenen. De 32-jarige kompaan van de verdachte ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij raakte gewond toen hij tijdens een politieachtervolging als bijrijder uit de vluchtauto sprong.

Volgens de politie werd rond 04.00 uur door de voordeur van het huis in de Zeppelinstraat geschoten. In de woning waren ook een vrouw en een jong kind aanwezig. Zij raakten niet gewond.

Na het schietincident gingen de twee verdachten er in een auto vandoor. De politie zag de auto elders in Helmond rijden en zette de achtervolging in. In Deurne sprong de bijrijder uit de auto met verdachten. Hij raakte daardoor zwaargewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder reed door, maar werd later in Helmond aangehouden. De politie vermoedt dat een ruzie het motief was voor het schietincident.