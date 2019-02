Vier wolven gezien in drie maanden tijd

Tussen november 2018 en januari dit jaar waren er vier wolven in Nederland. Drie dieren leven op de Veluwe. De vierde wolf zwierf in Overijssel, maar is inmiddels teruggekeerd naar Duitsland.

Dat meldt Wageningen Environmental Research, een onderzoeksinstituut van de Wageningse universiteit. Van een van de dieren, wolvin GW998f, is zeker dat ze zich in Nederland heeft gevestigd. Zij wordt al zeker een half jaar waargenomen in het noordelijke deel van de Veluwe. Dat betekent volgens wolvenkenners dat het dier deze regio als leefgebied heeft uitgekozen.

Verder zijn de afgelopen drie maanden uitwerpselen verzameld van wolvin GW960f. In augustus 2018 vorig jaar kwamen de eerste meldingen vanaf de Midden-Veluwe over deze wolvin binnen.

Sinds kort leeft er ook een mannetje op de Veluwe: wolf GW893m. Op 6 januari verscheen hij voor het eerst in Nederland. In de weken daarna zijn keutels van de wolf op de Noord-Veluwe gevonden, in hetzelfde leefgebied als dat van wolvin GW998f. ,,De kans is aanwezig dat ze elkaar hebben ontmoet”, zegt ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research.