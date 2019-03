Ongeveer 250 gele hesjes betogen in Leeuwarden

Ongeveer 250 gele hesjes hebben zaterdag een betoging gehouden in Leeuwarden. Met leuzen en spandoeken uitten de actievoerders onder meer hun ongenoegen over de politiek en de berichtgeving van media over uiteenlopende onderwerpen als de ramp met de MH17 en de klimaatverandering.

De tocht door Leeuwarden duurde ongeveer 5 kilometer. Naast Nederlandse en Friese dundoeken droegen de actievoerders onder meer Zeeuwse en Drentse vlaggen mee. Ook waren er twee bussen uit Zuid-Limburg naar Leeuwarden gekomen.

Politiemensen te fiets en te paard en handhavers begeleidden de gele hesjes op hun ronde door de Friese hoofdstad. Die verliep ordelijk.