Marco Kroon baalt van wat er is gebeurd

Majoor Marco Kroon (48), die zondag is opgepakt in het centrum van Den Bosch, heeft in Hart van Nederland gereageerd op zijn aanhouding.

Volgens het Brabants Dagblad werd Kroon aangehouden nadat hij in de binnenstad van Den Bosch een kopstoot zou hebben uitgedeeld aan een agent, die hem aansprak op wildplassen. Maar in Hart van Nederland zegt Kroon dat het volgens hem anders zit. ,,Het is anders dan dat het nu wordt weggezet. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik er ontzettend van baal dat dit allemaal is gebeurd”, zegt Kroon, die eraan toevoegt dat hij gewoon carnaval aan het vieren was.

Kroons advocaat Geert-Jan Knoops kon maandag niet zeggen waarvan zijn cliĆ«nt wordt verdacht. ,,Ik weet momenteel niet wat er gaande is”, liet Knoops eerder op de dag weten.

De Koninklijke Marechaussee bevestigde wel dat er in Den Bosch ,,een militair” is aangehouden, maar wil verder niets kwijt over de identiteit, verdenking en aanhouding van de verdachte. Deze militair is maandagmiddag na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek naar de kwestie loopt nog, zei een woordvoerder. De politie in Den Bosch wil niet zeggen of en hoe ernstig de politieagent gewond is geraakt.

Kroon werd in 2009 als eerste militair sinds 1955 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Sindsdien zijn er tal van kwesties rondom zijn persoon geweest.

Zo werd hij in 2011 veroordeeld voor het bezit en levering van stroomstootwapens. Vorig jaar verscheen zijn boek Kroongetuige, waarin hij zijn lotgevallen in Afghanistan beschrijft. De majoor raakte in opspraak omdat hij pas jaren na dato beweerde dat hij bij een geheime operatie een vijandelijke strijder had omgebracht. Militairen moeten zoiets meteen melden. In november vorig jaar vertelde de ex-commando in de talkshow Pauw dat hij in Afghanistan op een geheime missie zou zijn ontvoerd, mishandeld en ook verkracht. Uit wraak zou hij zijn verkrachter om het leven hebben gebracht.