Schiphol ondervindt hinder van wind

Door de harde wind hebben reizigers op Schiphol last van vertragingen. In het weekend kondigde KLM al aan maandag 72 vluchten te schrappen en dat aantal is volgens een woordvoerster van de luchthaven nog ongewijzigd. Hoewel de wind naar verwachting in de loop van de dag iets afneemt, houdt de vertraging vermoedelijk nog wel even aan.

Reizigers krijgen het advies zich goed te informeren over hun vlucht.

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de zware windstoten. In de kustgebieden kan dat tot 100 kilometer per uur gaan. Code geel duurt zeker nog de hele maandagochtend.