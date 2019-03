20 jaar cel voor roofmoord op bejaarde vrouw

Een 44-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot twintig jaar cel voor de roofmoord op een 85-jarige vrouw eind juni 2017. De rechtbank in Den Haag acht wettig en overtuigend bewezen dat Paul O., die zelf alles ontkent, de weduwe Ans van der Meer met ,,zeer veel en fors” geweld om het leven heeft gebracht tijdens een overval op haar woning in het Haagse stadsdeel Loosduinen.

Zijn 35-jarige partner Najma Z. kreeg dinsdag een celstraf van negen maanden opgelegd voor het witwassen van de buit. Die bestond uit bankpassen, sieraden, horloges en gouden tientjes. Ze kochten met de opbrengst vliegtickets zodat ze op vakantie konden. Het stel, met een klein kind, had amper inkomsten en grote schulden. Ze waren in 2013 hun werk bij een bank kwijtgeraakt.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen beiden zestien jaar cel geƫist. De rechtbank vond die straf in het geval van O. onvoldoende recht doen aan de ernst van de zaak en wees op de agressieve en lafhartige manier waarop hij te werk was gegaan. De hoogbejaarde vrouw is volgens de rechtbank op zeer gewelddadige manier mishandeld. Onder meer haar neus, veel ribben en borstbeen waren gebroken. Haar handen waren vastgebonden aan de verwarmingsbuizen.

De rechtbank vond moord niet bewezen maar gekwalificeerde doodslag wel. O. heeft ,,de zeer kwetsbare oude vrouw zoveel ernstig letsel toegebracht dat hij moet hebben geweten en gewild dat ze het niet overleefde”. Z. werd vrijgesproken van de overval omdat er, ondanks haar leugenachtige verklaringen, geen bewijs was dat zij zelf bij de overval was.