Boerenbedrijf in Flevoland gaat veranderen

Het agrarisch grondgebruik in Flevoland zal in de komende 25 jaar veranderen. Acht- tot negenduizend hectare agrarische grond is nodig voor woningbouw en uitbreiding van Lelystad Airport. Ook is grond nodig voor energieproductie met zonnepanelen, waarbij Flevoland mogelijk ook de metropoolregio Amsterdam moet bijstaan. Daarnaast moet de provincie inspelen op klimaatverandering en bodemdaling.

Dat staat in het rapport Grond in Beweging, dat het Kadaster en Wageningen Economic Research, een instituut van de Wageningen Universiteit, samen hebben gemaakt over grondgebruik in Flevoland tussen 2025 en 2040. In Flevoland is nu 70 procent van de grond in gebruik bij boeren. De provincie is belangrijk voor de (inter)nationale voedselvoorziening en beschikt over een deel van de beste landbouwgronden van Europa, aldus de onderzoekers.

Agrarische grond in Flevoland is bijna tweemaal zo duur als in de rest van Nederland. Dat komt door de goede kwaliteit en door schaarste. Flevoland moet goed op de bodemkwaliteit passen, zeggen de onderzoekers, want veel grond wordt intensief gebruikt voor tuinbouw en bollenteelt. Dat put de bodem uit.

Heel Flevoland krijgt te maken met nattere gronden door meer neerslag en door mogelijk verhogen van het grondwaterpeil. Bij Emmeloord en Almere is daarnaast sprake van bodemdaling. Verbouwen van aardappelen en graan wordt daar lastig. Bedrijven zullen moeten overgaan op waterminnende gewassen of veeteelt. Flevoland moet duurzame en vernieuwende landbouw op relatief kleine stukken grond ruim baan geven.

Alle provincies krijgen in de komende decennia te maken met veranderend grondgebruik. Landbouwprovincie Flevoland is een goed voorbeeld. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) neemt het rapport woensdag in Zeewolde in ontvangst.