Kamer: verplicht apotheek cash te accepteren

Het kabinet moet regelen dat klanten in apotheken contant kunnen blijven betalen. Dat vindt de Tweede Kamer, die bezorgd constateert dat meer en meer apotheken alleen nog pinbetalingen accepteren.

De Kamer denkt in het spoor van CDA en 50PLUS dat veel mensen, bijvoorbeeld veel ouderen, liever cash betalen dan met hun pinpas. Deze mensen weten vaak niet goed hoe elektronisch betalen werkt. Of ze hebben een kleine beurs, en denken beter te kunnen overzien hoeveel ze nog te besteden hebben als ze dat in munten en biljetten kunnen uittellen. Ouderenorganisaties en de Consumentenbond drongen er daarom ook bij de Kamer op aan apothekers het aannemen van contanten te verplichten.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) denkt dat hij apothekers dat niet kan voorschrijven en maakte daarom bezwaar tegen de wens van de Kamer. Maar die had daar geen boodschap aan.