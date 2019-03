Meldpunt burnpits trekt 500 veteranen

Bij een meldpunt voor zogenoemde burnpits hebben in de afgelopen drie maanden vijfhonderd veteranen aangeklopt. Onder hen waren er meer dan tweehonderd met ernstige gezondheidsklachten, zoals longziekten en maag- en darmklachten. Dat zegt jurist Ferre van de Nadort, die het meldpunt eind november vorig jaar opzette.

Tijdens militaire missies in onder meer Irak en Afghanistan werden vuil, medicijnresten en ander afval tijdelijk verbrand in kuilen in de open lucht, zogenoemde burnpits. Door de giftige gassen zouden de militairen ziek zijn geworden.

Naast de ruim tweehonderd militairen met ernstige klachten, meldden zich nog eens 39 veteranen die zich zorgen maken over hun gezondheid. In de overige meldingen werd er informatie gedeeld, zoals verklaringen, foto’s en film.

Het ministerie van Defensie opende eind januari een eigen meldpunt. Daar zijn inmiddels 220 meldingen binnengekomen van militairen die denken ziek te zijn geworden van de burnpits of zich daarover zorgen maken, meldt een woordvoerder.

Van de Nadort heeft zijn cijfers en bevindingen woensdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Van de 202 melders met gezondheidsklachten, hebben 81 mensen longklachten. Omdat Amerikaans onderzoek volgens de jurist bewijst dat er een verband bestaat tussen burnpits en longproblemen, eist hij dat Defensie deze mensen sowieso direct gaat helpen.

Verder wil hij onder meer dat Defensie beschikbare informatie vrijgeeft over de relatie tussen burnpits en klachten, mensen met klachten medisch gaat monitoren en bijstaan. Ook moeten mensen financieel gecompenseerd worden voor geleden schade. Het ministerie van Defensie zei eerder eerst de klachten te willen inventariseren en dan mogelijk onafhankelijk onderzoek te laten doen.

Van de Nadort is geen voorstander van onderzoeken. ,,Dan krijg je taferelen zoals rond blootstelling aan chroom-6, waar jarenlang onderzoek naar is gedaan. Het leidt tot jarenlange onzekerheid.”