EP-commissie stemt voor verbod pulsvisserij

De visserijcommissie van het Europees Parlement heeft zoals verwacht steun uitgesproken voor het politieke akkoord dat de pulsvisserij per 1 juli 2021 verbiedt. Van de 23 commissieleden stemden er 21 voor. De twee Nederlandse leden, Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Peter van Dalen (ChristenUnie) onthielden zich van stemming.

Het voltallige parlement geeft er over ruim een maand een oordeel over. Diplomaten verwachten dat het akkoord dan definitief wordt goedgekeurd. De lidstaten stemden ondanks Nederlands verzet vorige maand al in.

Volgens de nieuwe regels mag 5 procent van de Nederlandse kottervloot tot medio 2021 pulstuig blijven gebruiken. Momenteel vangen ongeveer 80 Nederlandse kotters platvissen met stroomstootjes. Hoeveel dat er zullen worden is onduidelijk, maar het aantal gaat in ieder geval fors omlaag.

Toen het Europees Parlement en de lidstaten het akkoord een kleine maand geleden sloten, dachten Schreijer en Van Dalen dat de helft van de vloot kon blijven vissen met de pulstechniek, en na het verbod nog zes schepen voor onderzoek. ,,Best positief”, zei Schreijer donderdag voorafgaand aan de stemming in Brussel. ,,Maar in de weken daarna werd alles anders uitgelegd. Ik wil weten wat er precies is uitgekomen.” Daarom onthielden zij en Van Dalen zich van stemming.

Schreijer verwacht dat ze voor de plenaire stemming in het parlement, medio april, de hele tekst van het akkoord heeft kunnen bestuderen. Zij hoopt dan duidelijk te hebben wat de exacte gevolgen zijn voor het Nederlandse vissersgilde.