Google: update Chrome-browser

In de Chrome-browser zit een belangrijke fout. Mensen krijgen daarom de dringende oproep om zo snel mogelijk hun browser te updaten. ,,Onmiddellijk”, aldus Justin Schuh, die binnen Google verantwoordelijk is voor de veiligheid van Chrome.

Details zijn niet bekend, maar volgens een bericht van Google gaat het om een zogeheten ‘use-after-free’-kwetsbaarheid. Die zorgt ervoor dat iemand een browser kan dwingen om een schadelijk programma te installeren. De computer kan dan vastlopen. Het is niet bekend of en hoe vaak van deze fout al gebruik is gemaakt.