Slob dreigt islamitische school met sluiting

Minister Arie Slob (Onderwijs) zal het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam geen geld meer geven als de instelling doorgaat met het hinderen van de Inspectie van het Onderwijs. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde donderdag dat medewerkers van de school contacten hebben gehad met een terreurbeweging.

Deze week hinderde de school het werk van de inspectie, aldus de bewindsman. Hij noemt dat ,,zeer ernstig en niet acceptabel”. Als de school blijft doorgaan met het hinderen van de inspecteurs ,,zal ik niet schromen de bekostiging stil te leggen”. Dat betekent dan in praktijk het einde van het lyceum. Slob had de school het liefst gesloten, maar dat is nu wettelijk niet mogelijk.

Hij vindt het ,,frustrerend” dat de inspectie haar werk niet kan doen. ,,Dat komt nauwelijks voor.” Daarbij komt ook nog dat de school een paar weken geleden voor de deur van de inspectie heeft geprotesteerd om het feit dat een inspectierapport nog niet was opgeleverd. ,,Dat is zeer ongebruikelijk en is ook intimiderend richting inspectie.”

De waarschuwing van de NCTV over de situatie op de school heeft meerdere redenen. Het is bedoeld voor ouders van wie de kinderen een middelbare school moeten kiezen, maar het is ook een signaal richting de ouders die al kinderen op het Cornelius Haga Lyceum hebben, aldus Slob.

Er zijn vanaf het begin zorgen over de school. Slob werkt aan wetgeving om dit soort instellingen sneller te kunnen aanpakken. Een wet moet zorgen dat de overheid makkelijker kan ingrijpen als dergelijke scholen worden gesticht. Een tweede wetsvoorstel maakt ingrijpen op bestaande scholen eenvoudiger. Slob denkt dat met de nieuwe wetgeving het Cornelius Haga Lyceum wel had kunnen worden gesloten.