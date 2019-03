Vrouwen gratis naar het museum in De Kerk

Vrouwen mogen vrijdag gratis naar De Kerk, het nieuwe tijdelijke onderkomen van Museum Arnhem. De Kerk opent vrijdag de deuren met de tentoonstelling Your Voice Matters, die aansluit bij de herdenking van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland. Omdat het ook internationale vrouwendag is, hoeven bezoeksters geen entree te betalen.

Museum Arnhem verwacht het kerkgebouw twee jaar te gaan gebruiken. Het museum is al ruim een jaar gesloten wegens verbouwingsplannen. Die hebben veel uitstel opgelopen, doordat het oorspronkelijk geraamde budget veel te laag bleek te zijn. Eind vorig jaar reserveerde Arnhem nog eens 7,5 miljoen euro bovenop de al toegezegde 15 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden nu snel beginnen.

De leegstaande Walburgiskerk is een rijksmonument. De kerkruimte is voor het museum opnieuw ingericht met respect voor de ingetogen, religieuze omgeving, zegt museumdirecteur Saskia Bak. ,,Als Museum Arnhem weer vertrekt, wordt het gebouw zonder aantasting achtergelaten.”

Omdat de kerk niet aan alle museale eisen voldoet, is er slechts een deel van de museumcollectie te zien. De nadruk ligt op actuele kunst en ontwerp.