Ollongren roept Britten op: blijf toch in EU

Vicepremier Kajsa Ollongren roept het Britse parlement op om van het naderende vertrek uit de Europese Unie af te zien. ,,Brexit levert niets op behalve een steeds groter wordende chaos”, zei de D66-minister van Binnenlandse Zaken op het congres van haar partij. Nu het Lagerhuis komende week stemt over de brexit, vraagt ze de Britse Tweede Kamer zich te bedenken en toch in de EU te blijven.

De Nederlandse regering is altijd tegen het vertrek van de Britten geweest en maakt zich, nu dat in grote wanorde dreigt te gaan verlopen, met de dag meer zorgen. Maar premier Mark Rutte slikt oproepen als die van Ollongren tot dusver in, uit angst dat die in Londen als bemoeizucht van het vasteland worden opgevat en alleen maar averechts werken.

Ollongren wijt de ,,ontsporing” van het Verenigd Koninkrijk aan de opkomst van ,,de zogenaamde sterke man”. Aan brexiteers als Boris Johnson en Nigel Farage, zelfverklaarde ,,ridders van de soevereiniteit” die nu ,,onder de tafel zitten terwijl premier Theresa May hun rommel probeert op te ruimen”. Ze waarschuwde dat zulke sterke mannen overal de macht proberen te grijpen.