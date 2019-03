FNV hekelt ‘proefballon’ CDA over basisbaan

De basisbaan die CDA-leider Sybrand Buma voorstelt, levert minder op dan het minimumloon en is daarmee geen basis voor mensen in de bijstand. Dat zegt vakbond FNV in een reactie op wat de bond een ‘proefballon in verkiezingstijd’ noemt.

,,Dit is de zoveelste goedkope aanval op een kwetsbare groep. We hebben het minimumloon niet voor niets”, aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ,,Bovendien leidt het tot verdringing van bestaande banen, als werkgevers mensen voor een koopje kunnen krijgen.”

Buma wil dat er een nieuw soort baan wordt gecreƫerd, om mensen uit de bijstand weer aan het werk te krijgen. Met een zogeheten basisbaan zouden mensen ongeveer 20 uur in de week werken, tegen betaling van 85 procent van het minimumloon. Dat is ongeveer 15 procent meer dan de bijstandsuitkering. Buma pleitte hier zaterdag voor in het AD.

,,Ook wij zien het probleem dat een aantal mensen vanuit de bijstand lastig aan het werk komt”, stelt Jong. Maar volgens haar vraagt dit juist om ontwikkeling van mensen, door goede trajecten, begeleiding en scholing. Daarover is de vakbond ook al in gesprek met werkgevers en de overheid.