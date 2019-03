Miljoenen tegen scheuren Groningse zorgpanden

Er komt 331 miljoen euro op tafel om de gezondheidszorg in Groningen aardbevingsbestendig te maken. Het kabinet, de provincie, de gemeenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en woningcorporaties trekken daarvoor de portemonnee.

De zorg in Groningen staat al onder druk omdat grote delen van de provincie vergrijzen en leeglopen en er te weinig personeel te vinden is. Maar ziekenhuizen en andere zorgcentra kampen ook nog eens met de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning. Tientallen gebouwen hebben versterking nodig of zijn zelfs rijp voor sloop en nieuwbouw.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Kajsa Ollongren van Wonen willen dat de Groningse zorg straks niet alleen aardbevingen, maar ook de toekomst aan kan. Het akkoord dat zij met alle betrokkenen hebben getekend moet er daarom voor zorgen dat Groningers dicht bij huis voor zorg terecht blijven kunnen.

Twintig Groningse zorgcentra verdwijnen. Daarvoor in ruil verrijzen op negen plaatsen nieuwe gebouwen. Nog eens 48 zorggebouwen worden versterkt.

De bouwplannen moeten eind volgend jaar klaar zijn, hebben de ondertekenaars afgesproken. Als een zorginstelling tegen de vlakte moet, proberen ze bewoners verhuizingen en ander gedoe zoveel mogelijk te besparen.