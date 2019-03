Rotterdam in trek bij buitenlandse bedrijven

Rotterdam kon in 2018 rekenen op een groeiend aantal nieuwe banen als gevolg van de komst van buitenlandse bedrijven. In totaal vestigden 36 buitenlandse bedrijven zich in Rotterdam die samen goed waren voor 1430 nieuwe banen en een totale investering van 199 miljoen euro.

Volgens Rotterdam Partners, dat zich bezig houdt namens de gemeente met het werven van bedrijven, komen de nieuwkomers af op het innovatieve klimaat van de stad. Nieuwe bedrijven zijn onder meer Cogoport, Webhelp, Airlift Systems en GE Healthcare.

De populariteit van Rotterdam vertaalde zich in 2018 ook in een groei van het aantal expats. In totaal werden 2212 nieuwe expats ingeschreven, bijna een verdubbeling van het aantal in 2017 (1362). Veel van de expats die vorig jaar naar Rotterdam kwamen zijn werkzaam in de IT-sector. De meeste expats kwamen uit de landen India, de Verenigde Staten en Braziliƫ.

Rotterdam zat in 2018 eveneens in de lift als toeristische bestemming. Het aantal hotelovernachtingen steeg met 15 procent naar 1,3 miljoen hotelgasten. De stad doet het ook goed als zakelijke bestemming. Zo kwam bijna de helft van het aantal hotelovernachtingen in 2018 op conto van de zakelijk reiziger, blijkt uit de CBS-cijfers.