SGP tegen poster met zoenende vrouwen

De SGP in Gelderland wil dat de provincie een poster met daarop twee zoenende vrouwen verwijdert uit de provinciale bushokjes. De SGP meent dat veel inwoners van Gelderland ,,niet kunnen instemmen met dergelijke reclame” en dat ,,dit soort reclame geen bron van inkomsten behoort te zijn voor de provincie”.

Dat blijkt uit vragen die de provinciale SGP-fractie en de raadsfractie in Barneveld hebben gesteld. In Barneveld is coalitiepartij SGP met acht leden de grootste in de raad. Maar aangezien de bushokjes eigendom van de provincie zijn, verwees Barneveld de vragenstellers door.

De reclameposters zijn van een datingsite. De SGP vindt dat Gelderland regels moet opstellen om ‘dergelijke aanstootgevende reclame’ te voorkomen. ,,Het past niet bij een levenswijze conform de bijbel.”