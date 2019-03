Weer politiemedewerker weg om integriteit

De Amsterdamse politie heeft op 1 maart een medewerker geschorst wegens mogelijk plichtsverzuim. Het gaat om een 29-jarige man. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten doet onderzoek naar de zaak.

Waarvan de man wordt verdacht is onbekend. De politie liet maandag weten daarover geen mededelingen te doen.

De politie kampt de laatste tijd met meer incidenten rondom agenten die de integriteit zouden hebben aangetast, zoals door het schenden van het ambtsgeheim of het verkopen van geheime politie-informatie. Daarover zei korpschef Erik Akerboom afgelopen vrijdag: ,,Voor collega’s van wie is vastgesteld dat ze de grens overschrijden, is in het korps geen plaats.”

Hij noemde integriteit ,,cruciaal voor de politie en daarom één van onze belangrijkste kernwaarden”.