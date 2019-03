‘Getuige Den Hartog heeft belangen’

Sandra den Hartog, ex-vriendin van Willem Holleeder, heeft ,,een evident en aantoonbaar belang’’ gehad om in zee te gaan met het Openbaar Ministerie (OM) en belastende getuigenverklaringen af te leggen. De rechtbank zal haar getuigenissen daarom behoedzaam tegemoet moeten treden en op zoek moeten naar ondersteunend bewijs voor haar beweringen.

Dat zei Holleeders advocaat Sander Janssen dinsdag op de derde dag van zijn pleidooi in het proces tegen Holleeder, verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties in de onderwereld.

Het belang van Den Hartog is de afloop, aldus Janssen, van een jarenlang, omvangrijk FIOD-onderzoek naar haar financiële handel en wandel. Daarin draait het onder meer om het witwassen van miljoenen aan misdaadwinsten van haar in 2000 geliquideerde partner Sam Klepper. Na diens dood kreeg Den Hartog een relatie met Holleeder.

Het FIOD-onderzoek ligt sinds najaar 2014 stil, op het moment dat Den Hartog in gesprek ging met het OM over de mogelijkheid te gaan getuigen. ,,Toeval of niet?” aldus Janssen. De raadsman vroeg zich hardop af of dit ,,zwaard van Damocles” nog steeds boven het hoofd van Den Hartog hangt of dat zij definitief tot afspraken met het OM is gekomen en eventuele strafvervolging van de baan is.

Janssen uitte zijn ongenoegen over het feit dat de rechtbank eerder in het proces heeft bepaald dat Den Hartog niets hoeft te zeggen over haar mogelijke afspraken met het OM.