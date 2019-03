‘Ibogaïnegenezeres’ voor de rechter

De 59-jarige natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen moet dinsdag en woensdag voor de rechter in Utrecht verschijnen. De vrouw uit Kockengen wordt verdacht van onder meer doodslag, mishandeling en het in hulpeloze toestand brengen en laten van mensen die bij haar in behandeling waren. G. zou een rol hebben gespeeld bij de dood van een Zweedse vrouw begin 2017, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) is bezweken doordat G. haar de gevaarlijke stof ibogaïne zou hebben toegediend.

De natuurgenezeres zit al twee jaar in voorarrest. G.’s medeverdachte, Tom B., was na het overlijden van de Zweedse – waar hij bij aanwezig was – maandenlang spoorloos. Half juli is hij in Ierland opgepakt.

In 2015 werd de vrouw uit Kockengen al veroordeeld tot een celstraf van 141 dagen voor een gebrek aan zorgzaamheid en het toebrengen van gezondheidsschade bij één cliënt. Ze liet tussen 2006 en 2011 honderden verslaafden in haar huis afkickpogingen doen met ibogaïne. In die periode overleden twee mensen en twee raakten zwaargewond. Een van hen stierf na een sprong van een parkeerdek op Schiphol omdat hij dacht dat hij kon vliegen.

Ibogaïne zou ontwenningsverschijnselen en het verlangen naar drugs verminderen. Het wordt gewonnen uit de bast van de wortel van een Afrikaanse plant, Tabernanthe iboga.