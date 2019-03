Urker opgepakt wegens mishandeling

De politie heeft dinsdag een 18-jarige Urker aangehouden voor mishandeling in een huis aan de Noorderpalen in zijn woonplaats. Een aantal jongeren drong het huis maandagavond binnen en raakte in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een 36-jarige vrouw lichtgewond.

Maandagavond verzamelde een groep van ruim vijftig jongeren zich voor het huis aan de Noorderpalen. Met een bewoner was eerder maandag al ruzie geweest bij een snackbar in de buurt. In en bij de woning ontstond een vechtpartij die zo uit de hand liep dat de politie de groep met de wapenstok uit elkaar moest drijven. Er werden brandjes gesticht en er werd met vuurwerk gegooid. De politie moest assistentie uit andere gemeenten oproepen. Een conflict in de relationele sfeer was de aanleiding voor de vechtpartij.

De vrouw die gewond raakte heeft samen met een 18-jarige man en een 19-jarige vrouw aangifte gedaan van mishandeling. De 18-jarige Urker die is aangehouden meldde zich dinsdag aan het eind van de middag bij de politie.

Op sociale media gaan berichten rond dat een nieuwe confrontatie dreigt. De politie en de gemeente Urk zijn extra alert. Burgemeester Pieter van Maaren riep op weg te blijven bij rellen en incidenten en hulpdiensten niet te belemmeren als zij moeten optreden.

Van Maaren noemt het ,,volstrekt ontoelaatbaar dat inwoners van Urk door de groep zijn belaagd”. Hij is ook slecht te spreken over de vele toeschouwers die in een mum van tijd toestroomden. ,,Iedereen moet zich gedragen zoals van een respectvol burger verwacht mag worden.”