CDA: geen klimaatformatie met GroenLinks

Het CDA wil GroenLinks ook na de Provinciale Statenverkiezingen niet laten meepraten over het klimaatbeleid. GroenLinks sorteert vast voor op een tussentijdse ‘klimaatformatie’, omdat de regeringscoalitie hoogstwaarschijnlijk haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Zij is dan aangewezen op de steun van oppositiepartijen als de partij van Jesse Klaver.

Maar CDA-voorman Sybrand Buma past er in dat geval voor om ,,in een achterkamer te gaan zitten” met GroenLinks, zegt hij in EO-radioprogramma Dit is de dag. Die partij, een van de voornaamste kandidaten voor samenwerking met de coalitie, moet dan maar zien of ze de plannen van het kabinet steunen.

Buma herinnert aan de mislukte pogingen van VVD, CDA en D66 twee jaar geleden om met GroenLinks een regering te vormen. Die zijn hem slecht bevallen.