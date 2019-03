Gestrande reizigers dag later terug uit Sofia

De passagiers van TUI die waren gestrand in Sofia, keren woensdag toch niet terug naar Nederland. Een door TUI ingehuurd vliegtuig zou ze ophalen, maar na aankomst in Bulgarije was er een ,,technische melding” bij het toestel en daarom is de terugvlucht gecanceld, zegt de reisorganisatie. De 172 mensen worden teruggebracht naar hotels, waar ze de nacht doorbrengen, en donderdag haalt een eigen vliegtuig van TUI ze op.

De reizigers waren dinsdag vertrokken uit Hurghada in Egypte. Ze zaten in een Boeing 737 Max. Halverwege de vlucht kregen ze te horen dat dit type vliegtuig in de gehele Europese Unie niet meer mag vliegen. Ze moesten daarom uitwijken naar Sofia. Daar hebben ze de nacht van dinsdag op woensdag in hotels doorgebracht.

Het is niet bekend om wat voor technische melding het gaat. ,,We willen het gecontroleerd hebben, maar dat gaat te lang duren. We wisten niet wanneer het opgelost zou zijn en we wilden de mensen niet langer laten wachten. Daarom hebben we besloten dat ze naar hun hotels worden teruggebracht”, aldus een woordvoerster van TUI.

Ook een andere Boeing 737 Max van TUI moest dinsdag ongepland landen. Het toestel was onderweg van het West-Afrikaanse Gambia naar Schiphol, maar moest uitwijken naar het Spaanse eiland Gran Canaria. De 160 inzittenden zijn woensdagmiddag vertrokken en komen in de loop van de avond aan op Schiphol. Daar krijgen ze van TUI te horen of ze in aanmerking komen voor een vergoeding.