Inspectie komt in juni met rapport Haga Lyceum

De Onderwijsinspectie komt naar verwachting in juni met een rapport over het Islamitisch Cornelius Haga Lyceum. Dat zegt een woordvoerder van de inspectiedienst woensdag. Er was al een conceptrapport opgesteld, dat eind vorig jaar met het bestuur van de school was gedeeld. Maar wegens de waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) besloot de inspectie dat aanvullend onderzoek nodig is.

De NCTV waarschuwde afgelopen zaterdag, op basis van gegevens van de AIVD, dat leerlingen op het islamitische lyceum salafistisch getinte lessen krijgen en dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.

Actualiteitenrubriek EenVandaag wist de hand te leggen op het conceptrapport. Daarin zou de school positief beoordeeld worden. Zo zou ,,de kwaliteitszorg en het onderwijsproces op alle onderzochte onderdelen van voldoende kwaliteit zijn”. Ook schrijft de inspectie het ,,een compliment waard te vinden dat bestuur en school, slechts een jaar na de start van de school, alle onderzochte standaarden op voldoende niveau hebben weten te krijgen”.

De woordvoerder van de Onderwijsinspectie wil niet ingaan op de inhoud van het conceptrapport. Wel zegt hij dat de inspectie bij de toets kijkt naar de onderwijskwaliteiten van instellingen, terwijl andere overheidsdiensten bij hun toezicht meer oog hebben voor ,,andere factoren”.

Bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het lyceum onder valt, heeft de aantijgingen van de NCTV en AIVD weersproken.

De Amsterdamse gemeenteraad is verdeeld over wat er moet gebeuren bij de school, bleek eerder woensdag. Een deel van de partijen wil dat deze gesloten wordt. Een ander deel vindt dat het schoolbestuur moet opstappen en dat de school met toezicht van de inspectie moet kunnen doorgaan.