Burgemeesters grote steden bezoeken moskeeën

De burgemeesters van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam bezoeken vrijdag moskeeën in hun gemeenten om hun medeleven te uiten over de aanslagen in Nieuw-Zeeland.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaat naar de An-Nasr moskee in zijn stad. ,,De burgemeester wil graag horen wat er leeft onder de mensen. Deze verschrikkelijke aanslagen hebben zoveel mensen geraakt”, aldus een woordvoerster van Aboutaleb.

Ook burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bezoekt enkele moskeeën. ,,Wat een weerzinwekkende aanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland. Ook in onze stad, onze internationale stad van vrede en recht, doet deze gruweldaad veel pijn. In het bijzonder bij de moslimgemeenschap”, liet Krikke weten.

,,De schietpartijen in Christchurch, Nieuw-Zeeland zijn even ingrijpend als zinloos”, reageerde burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, die ook een moskee bezoekt tijdens het middaggebed. ,,Deze buitengewone en ongekende daad van geweld is weerzinwekkend. Onze gedachten gaan uit naar de islamitische gemeenschap in Nieuw-Zeeland.”