Maandag heel drukke spits door pensioenprotest

De ochtendspits wordt maandag volgens de ANWB ‘heel druk’ door de pensioenacties in het openbaar vervoer en van de bonden van de hulpdiensten. Het openbaar vervoer ligt van 06.00 tot 07.06 uur 66 minuten stil, omdat de bonden willen dat de pensioenleeftijd 66 jaar blijft. Daardoor zullen veel forensen kiezen voor de auto, verwacht de verkeersdienst.

Daarbij komt dat de hulpdiensten maandagochtend naar Den Haag trekken voor de manifestatie die daar wordt gehouden. Ze rijden over de hele breedte van de snelweg met een snelheid van 66 kilometer per uur. Omdat het ook nog gaat regenen, zorgt dat voor een heel drukke spits.

De ANWB verwacht niet dat de langzaam rijdende voertuigen van de politie, douane en defensie voor heel grote problemen zorgen. ,,66 kilometer per uur is niet zo uitzonderlijk in de ochtendspits, ze mogen zelfs al blij zijn als ze die snelheid halen”, zegt een woordvoerder.

De hulpdiensten starten in Noord-Holland, de Achterhoek en Limburg met wat ze een zwaan-kleef-aan-actie noemen. Sommige auto’s rijden helemaal door naar Den Haag, maar de meeste rijden alleen binnen het gebied van hun eigen eenheid. Op de grens wordt het stokje dan overgenomen door voertuigen van de naastgelegen eenheid.

De estafette-actie begint om 07.00 uur. Op zeventig opstappunten in het land vertrekken ook vakbondsleden per bus.

Rond het middaguur begint op het Malieveld in Den Haag een manifestatie, waarmee de hulpdiensten duidelijk willen maken dat doorwerken tot na 66 jaar onwenselijk is.