Ook uitgesteld record voor Wie is de Mol?

Wie is de Mol? heeft weer een record te pakken. Op de langverwachte ontknoping van het negentiende seizoen stemden in totaal ruim vier miljoen mensen af. Dat is inclusief de cijfers voor uitgesteld kijken, die Stichting KijkOnderzoek altijd na een week bekendmaakt.

Tot nu toe stond het record voor de best bekeken aflevering, inclusief de mensen die Wie is de Mol? later online terugkeken, op 3,9 miljoen. Dat was de aftrap van het negentiende seizoen op 5 januari. De afgelopen reeks was sowieso gemiddeld de beste ooit. Wekelijks keken gemiddeld 2,8 miljoen ‘molloten’ naar de afleveringen op de dag van de uitzending, tegen 2,6 miljoen vorig jaar.

Het negentiende seizoen, waarin Merel Westrik als saboteur uit de bus kwam, werd voor het eerst gepresenteerd door Rik van de Westelaken. Hij keert ook terug voor de twintigste reeks.