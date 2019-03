Vermiste Puttenaar dood gevonden in Luxemburg

In het bos rond de Luxemburgse plaats Troisvierges blijken eind februari de stoffelijke resten van de vermiste Puttenaar Henk Grift te zijn aangetroffen. Een DNA-onderzoek heeft een match opgeleverd, maakte de politie zaterdag bekend.

De Luxemburgse autoriteiten vonden op de vindplaats een spoor dat leidde naar Nederland. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de man, die sinds februari 2015 werd vermist, is nog gaande.

De destijds 67-jarige Grift verliet op zaterdagochtend 21 februari 2015 zijn woning. Hij is kort na zijn vertrek nog gezien in de trein van Nijkerk in de richting van Amersfoort. Sindsdien werd niets meer van hem vernomen. Zijn auto werd later aangetroffen bij station Nijkerk. Volgens de politie waren er aanwijzingen die duidden op een vrijwillig vertrek.