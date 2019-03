Vredesmanifestatie als antwoord op aanslagen

Dertien organisaties houden zondagmiddag een vredesmanifestatie op de Dam in Amsterdam. Aanleiding zijn de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij een rechts-extremistische schutter vrijdag 49 mensen doodschoot en tientallen verwondde.

Doel van de bijeenkomst is het tonen van solidariteit met slachtoffers en nabestaanden en ,,een krachtig signaal afgeven vóór vrede en tégen terreur”, aldus de initiatiefnemers. ,,Moslim, jood, christen of andersgezinden: ieder mens van goede wil is geraakt door de verschrikkelijke beelden die ons vrijdagochtend vanuit Nieuw-Zeeland hebben bereikt.”

Er zijn verscheidene sprekers, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, opperrabbijn Binyomin Jacobs en imam Azzedine Karrat. De slachtoffers worden herdacht met een minuut stilte. Belangstellenden wordt gevraagd witte bloemen mee te nemen.

De manifestatie wordt georganiseerd door religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke instanties als het Humanistisch Verbond, de Raad van Kerken in Nederland, het Centraal Joods Overleg, de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland en vredesbeweging PAX.