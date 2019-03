Keukenhof in teken van de flowerpower

Met bloemen in felle kleuren en tal van andere verwijzingen naar het hippietijdperk staat de Keukenhof dit seizoen in het teken van de flowerpower. Keukenhof 2019 opent donderdag voor het grote publiek. Bezoekers zijn welkom tot en met 19 mei.

,,Met onze bloemen in al die mooie kleuren kunnen we heel goed een knipoog naar de flowerpower maken”, zegt directeur Bart Siemerink van het park. Veertig tuinmannen planten er ieder jaar 7 miljoen bloembollen.

Siemerink zegt dat het voorjaar voor de Keukenhof ideaal is geweest. ,,We hebben een warme periode gehad waardoor veel bloemen snel tot bloei kwamen. Daarna volgden wat lagere temperaturen die er voor zorgen dat de bloemen goed in bloei blijven staan”, aldus de directeur. Vorig jaar kwamen er 1,4 miljoen bezoekers. Ook dit jaar verwacht het park ruim een miljoen mensen te ontvangen.

Niet alleen Nederland is in de ban van de tulp, in Rome opent deze week voor het tweede achtereenvolgende jaar Tulipark, met zo’n 360.000 Hollandse tulpen. Vorig jaar kwamen er zo’n 40.000 mensen op het tulpenveld af. Initiatiefnemer Davide Votadoro hoopt dit jaar op een verdubbeling. ,,De Romeinen kunnen niet wachten tot het park opengaat, want hoewel er ook toeristen op af komen, is het overgrote deel van de bezoekers afkomstig uit Rome.”

Dat Tulipark in dezelfde week zijn deuren opent als de Keukenhof is volgens Votadoro toeval. ,,We wilden open op de eerste dag van de lente”, maar de connectie met Nederland is er zeker wel. De Nederlandse ambassadeur verricht donderdag de opening en de bollen komen allemaal uit Nederland. ,,Nederland is onze grootste leverancier van bollen”, vertelt Votadoro.

Voor Votadoro en zijn twee broers is het tulpenveld vooral een manier om het bloemenbedrijf dat ze op Sicilië runnen te promoten. Rome is daarbij strategisch gekozen. ,,Het is de hoofdstad, een toeristenstad, en dus genereert het veel publiciteit, bovendien heeft Rome het perfecte klimaat voor tulpen. Niet te warm en niet te koud.”