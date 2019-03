Nederland leest Jan Wolkers

Bibliotheken staan in november in het teken van duurzaamheid. Bezoekers krijgen een speciaal samengesteld boekje: een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers. Dat allemaal in het kader van de bibliotheekcampagne Nederland Leest.

De bundel, met de titel Winterbloei, is samengesteld en toegelicht door Onno Blom, de biograaf van Jan Wolkers, en bevat zowel bekend als onbekend werk van de schrijver die op Texel woonde. Er staan columns in van Aaf Brandt Corstius en het voorwoord is van Ronald Giphart.

Borealis van Marloes Morshuis is dit jaar het cadeau van de bibliotheek voor Nederland Leest Junior. Het boek zal verspreid worden onder schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2.

In de maand november zijn er ook veel activiteiten in de bibliotheken.