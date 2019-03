Extra bewapende politie in Utrecht en Den Haag

Op en rond het Binnenhof in Den Haag zijn de politie en marechaussee extra zwaar bewapend aanwezig na de schietpartij in Utrecht. Die vond rond 10.45 uur plaats in een tram op het 24 Oktoberplein. Ook in Utrecht is veel politie op de been. Een nog onbekend aantal mensen is gewond geraakt. De politie heeft een groot gebied afgezet. Meerdere traumahelikopters en ambulances zijn ingezet bij de hulpverlening. De politie houdt er rekening mee dat de dader of daders ,,een terroristisch motief” hadden.

Politieagenten doen onderzoek in de tram. Bij de tram staan ambulances, politiewagens en een traumahelikopter.

Ook buiten het afgezette gebied is veel politie op straat en boven de stad vliegt permanent een politiehelikopter.